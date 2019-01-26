2019-01-26T18:21:33+03:00
Общество

В центре Воронежа все-таки провели пикет в защиту ЛГБТ-сообщества

Правда, его участниками стало всего несколько человек
Олег ИВАНОВ
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В 2013 году акция привлекла больше противников, чем сторонников секс-меньшинств.В 2013 году акция привлекла больше противников, чем сторонников секс-меньшинств.Фото: "КП" Архив
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Активисты ЛГБТ-сообщества на этой неделе заявили о том, что проведут 26 января пикет в гайд-парке. По словам организаторов, цель акции - привлечь внимание к проблеме ущемления прав секс-меньшинств. При это о времени начала акции не сообщалось. Как пояснили организаторы, из соображений безопасности.

Быть может, из-за тех же соображений акция в итоге и вовсе не состоялась в назначенном месте. К площади возле памятника воронежскому поэту Ивану Никитину никто из активистов так и не пришел. Испугались ли организаторы акции угроз? Или их напугала разыгравшаяся непогода?

- Мы отменили пикет, так как сотрудники полиции сообщили перед началом акции, что не смогут обеспечить безопасность участников пикета. Но совместно с полицией мы продолжим искать пути для ЛГБТ-сообщества города реализовывать свои права и, в частности, проводить публичные мероприятия, - заявили организаторы.

Судя по фото, которые прислали организаторы акции, несколько девушек все-таки вышли с плакатами, нарисованными от руки. Правда, появились они у памятника Платонову. Как сообщают сами участницы пикета, такой реакции на них как пять лет назад не было.

Напомним, 20 января 2013 года в Воронеже прошла схожая акция. Тогда все закончилось тем, что участников акции повалили на снег и начали бить ногами.

А два года назад руководитель одной из ЛГБТ-организаций РФ Николай Алексеев обращался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Лидер гомосексуалистов жаловался на то, что он подавал 29 сентября 2016 года заявку на проведение гей-парада Воронежа, однако согласия мэрии не получил.

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