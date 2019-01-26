2019-01-26T16:54:03+03:00
Происшествия

Воронежцы сняли на видео, как «Вольво» горит в центре города

Горожане предположили, что автомобиль могли поджечь
Олег ИВАНОВ
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Официальная версия возгорания еще устанавливаетсяОфициальная версия возгорания еще устанавливаетсяФото: принтскрин видео.
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Гигантский столб пламени поднимает вверх от автомобиля «Вольво». Пожар случился 26 января примерно в 1:23. Жители Центрального района позвонили в дежурную часть регионального ГУ МЧС и рассказали, что на улице Энгельса полыхает иномарка.

Пожарная машина сразу же выехала на место: четверо спасателей потушили «Вольво» всего за десять минут. Правда, судя по кадрам видео, все равно кажется, что владелец уже не сможет сесть за руль этой иномарки. Как минимум огнем серьезно повреждены моторный отсек и салон. К счастью, никто из людей не пострадал.

В социальны сетях горожане предположили, что кто-то мог поджечь иномарку, припаркованную у дома. Правда, официальная версия возгорания еще устанавливается.

В центре Воронежа сгорел автомобиль.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

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