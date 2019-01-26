Воронежцы сняли на видео, как «Вольво» горит в центре города

СЕГОДНЯ 16:54 2019-01-26T16:54:03+03:00

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Гигантский столб пламени поднимает вверх от автомобиля «Вольво». Пожар случился 26 января примерно в 1:23. Жители Центрального района позвонили в дежурную часть регионального ГУ МЧС и рассказали, что на улице Энгельса полыхает иномарка.

Пожарная машина сразу же выехала на место: четверо спасателей потушили «Вольво» всего за десять минут. Правда, судя по кадрам видео, все равно кажется, что владелец уже не сможет сесть за руль этой иномарки. Как минимум огнем серьезно повреждены моторный отсек и салон. К счастью, никто из людей не пострадал.

В социальны сетях горожане предположили, что кто-то мог поджечь иномарку, припаркованную у дома. Правда, официальная версия возгорания еще устанавливается.