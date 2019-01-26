2019-01-26T15:26:19+03:00
Звезды

Елена Темникова привезет воронежцам инновационное шоу

Артистка приедет на гастроли в начале марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Елена Темникова приедет в Воронеж 6 марта в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVATOUR 2019. Певица задает модные тренды в российской танцевальной музыке благодаря модному саунду с особым колоритом и актуальными битами. Темникову даже называют королевой российского «дип-хауса».

Воронежцам артистка презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты со трех предыдущих альбомов. В программе уникальные спецэффекты, новое световое шоу и дополненная реальность. Зрители получат интерактивный опыта на концерте: с помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее виртуальную душу своими глазами. Инновационная визуализация будет интегрирована во всю концертную программу.

Концерт пройдет в Event-Hall 6 марта, начало в 20.00.

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