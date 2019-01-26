2019-01-26T14:57:48+03:00
Общество

Воронежцы за десять лет перестали верить в мафию

Социологи представили результаты очередного опроса
Олег ИВАНОВ
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Если десять лет назад о безвластии в городе говорили 20% опрошенных, то сейчас людей, придерживающихся такого мнения только 7%.Если десять лет назад о безвластии в городе говорили 20% опрошенных, то сейчас людей, придерживающихся такого мнения только 7%.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Подводя итоги уходящего года, специалисты института общественного мнения «Квалитас» традиционно интересуются у воронежцев, кому же в нашем городе принадлежит реальная власть. Выбрать можно было несколько вариантов, поэтому сумма превышает 100%.

В общем-то, если смотреть только на результаты опроса 2018 года, то ничего особо интересного для себя вы здесь не найдете. Большинство - 32% - уверены, что городом управляет правительство Воронежской области. Вопрос лишь в том, почему городская администрация, по мнению респондентов, меньше управляет городов? За последнюю проголосовало толь 23% горожан. 17% - отдали Облдуме. Другие 15% верят в силу органов МВД и ФСБ.

Важно, пожалуй, обратить внимание на два альтернативных варианта. Так, 14% горожан верят, что власть принадлежит в нашем городе дельцам теневой экономики, проще говоря, мафии. В общем-то конспирологические теории никто не запрещал строить. Но что особо интересно, десять лет назад, в 1998 году, именно этот вариант был наиболее популярным - его выбирали 40% респондентов. Получается воронежцы перестали верить в мафию?

Кроме того, если десять лет назад о безвластии в городе говорили 20% опрошенных, то сейчас людей, придерживающихся такого мнения только 7%.

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