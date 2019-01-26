2019-01-26T13:05:07+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о сильном снегопаде и метели

Кроме того, ожидаются порывы ветра до 18 м/с
Олег ИВАНОВ
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Похоже, на этих выходных лучше сидеть домаПохоже, на этих выходных лучше сидеть домаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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26 января с 15:00 до 27 января 18:00 в Воронежской области ожидается сильный снегопад и метель. Сопровождаться все это будет налипанием мокрого снега. Кроем того, прогнозируются сильные порывы юго-восточного ветра - до 18 м/с. Такую информацию предоставили в Воронежском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий. Важно также не оставлять без присмотра детей.

Помните, что, находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под деревьями, лучше наоборот удалиться от них метров на 30-40.

- При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, - говорят спасатели.

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