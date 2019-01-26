Из-за непогоды ряд рейсов из Воронежа в Москву отменят или перенесут

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-26T12:36:18+03:00

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В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево компания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января. Будут отменены авиаперевозки в Рим, Бухарест, Новосибирск, Волгоград а десятки других городов. Среди прочих рейсов не состоятся и перелеты в Воронеж и обратно.

Кроме того, изменено время вылета некоторых рейсов. Так, самолет, который должен был прилететь в Воронеж 26 января 23:50, приземлится в нашем городе только 27 января в 3:45. Соответственно, перелет из Воронежа в Москву 27 января также изменится: с 6:05 до 7:50. Также самолет из «Шереметьево» 27 января в 23:50 не вылетит - он переносится на 28 число 3:45.