2019-01-26T11:47:27+03:00
Происшествия

После пожара в Воронежской области госпитализировали 79-летнего пенсионера

Причина возникновения пожара устанавливается
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К сожалению, жилище пенсионера, размером 6 на 7 метров, практически полностью уничтожено огнемК сожалению, жилище пенсионера, размером 6 на 7 метров, практически полностью уничтожено огнемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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После пожара в одном из домов села Подгорное госпитализирован 79-летний мужчина с отравлением продуктами горения. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вызов о том, что на улице Подгора загорелся частный дом, поступил спасателям 26 января в 4:55. На место ЧП сразу же выехали три пожарные машины. 11 спасателей боролись с огнем. В итого побороть пламя удалось лишь в 5:30. К сожалению, жилище пенсионера, размером 6 на 7 метров, практически полностью уничтожено огнем. Причина возникновения пожара устанавливается.

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