После ДТП с двумя погибшими в Воронежской области возбудили уголовное дело
Еще пятерым людям после аварии потребовалась медицинская помощь
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После аварии в Воронежской области, в которой двое погибли и еще пятеро пострадали было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, ужасная авария случилась 25 января в 17.20 в Подгоренском районе на 179 километре дороги «Воронеж – Луганск». «Хендай -Солярис», ехавший в сторону столицы Черноземья, столкнулся с «Маздой 6», двигавшейся по встречной полосе.
- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.