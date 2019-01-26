Воронежские автомобилисты выстроились в километровую очередь за дешевым бензином

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-26T10:57:06+03:00

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25 января внимание воронежских автолюбителей привлекла одна из АЗС на улице 9 Января. Компания решила провести акцию и снизила цены на бензин до 38 рублей 88 копеек за литр. За эти деньги можно было выбрать как 92, так и 95 автомобильное топливо.

Километровая очередь из желающих сэкономить начала собираться еще до того, как стартовала акция. Учитывая, что места перед АЗС не так уж много, большинство любителей халявы стояли прямиком на проезжей части. Большинство горожан старалось заполнить полный бак. Ведь когда еще подобное произойдет - и бензин вновь подешевеет?

Правда, нужно учесть, что в «стоимость» нужно включить и время ожидания в очереди. Некоторым воронежцам приходилось стоять до получаса, чтобы заправить свой автомобиль. А сколько топлива они потратили, проведя в этой «пробке»?

К слову, о заторах: образовавшаяся очередь заметно усложнила выезд из ближайшего микрорайона, да и в целом людям приходилось ехать по одной полосе. Но пробки как такой не было. Благо, акция длилась всего пару часов. Не повезло лишь тем, кто простоял, но так и не успел заправиться.

К слову в Воронежской области цены на бензин выросли на 11,2% за год