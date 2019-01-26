Ночью в Воронежской области сгорел «Шевроле Круз»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-26T10:20:24+03:00

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26 января примерно в 5:52 жители микрорайона Северный в Борисоглебске заметили, что у одного из домов полыхает автомобиль. Они сразу же позвонили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области. На место ЧП выехала пожарная машина.

Оказалось, что огонь обрушился на автомобиль «Шевроле Круз». Огонь повредил моторный отсек и салон машины. К счастью, никто из людей не пострадал. Четверо спасателей смогли потушить иномарку в 6:00.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напомнили спасатели.