В Воронеже устранили аварию, из-за которой без отопления остались жители Железнодорожного района

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-26T09:46:22+03:00

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В семь утра 26 января сварочные работы у дома №162К на Ленинском проспекте завершены. Отопление было подано потребителям по штатной схеме. Сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, жители Железнодорожного района остались без отопления в -20. Причиной стала утечка на одном из участков трубопровода.

- На сетях теплоснабжения от котельной СВР в Железнодорожном районе зафиксировано падение давления и увеличение подкачки воды. Будет вестись поквартальное перекрытие сетей и заполнение систем для локализации зоны отключения отопления, - поясняли в момент аварии в пресс-службе мэрии.

Сейчас тепло уже полностью вернулось во все дома. Местные жители сообщают, что после холодной ночи батареи запустили чуть ли не сильнее, чем раньше.