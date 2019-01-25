2019-01-25T22:08:57+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» победил «Химик» из Воскресенска

Отставание от зоны плей-офф теперь сократилось до пяти очков
Юрий КОЗЛОВ
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Матч с соперником, находящимся на восьмом месте и почти уже обеспечившим место в плей-офф, выдался упорным. В первом периоде при нескучной игре на табло остались гореть нули. Вторую 20-минутку ударно начали гости – не прошло и минуты, как Глеб Шашков открыл счет.

Подмосковные хоккеисты вообще выглядели очень неплохо, создали немало моментов, но реализация хромала, да и вратарь «Бурана» Александр Хомутов много выручал. На 46 минуте Игорь Мирнов точным броском наказал гостей за расточительность – 1:1. А когда команды почти смирились с овертаймом, Алексей Слепцов все-таки принес победу «ураганным» - 2:1.

«Буран» набрал 45 очков и переместился на 21 место, отставание от зоны плей-офф чуть сократилось - до пяти очков. Впереди не менее сложная игра. В воскресенье, 27 января, «ураганные» встретятся со «Звездой» из Чехова. Фарм-клуб московских армейцев сейчас занимает седьмое место с 60 очками в активе. Матч стартует в 17.00.

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