Жители Железнодорожного района Воронежа остались без отопления в -20
Жители Железнодорожного района остались без отопления в -20. Причиной стала утечка на одном из участков трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 25 января.
- На сетях теплоснабжения от котельной СВР в Железнодорожном районе зафиксировано падение давления и увеличение подкачки воды. В настоящее время все службы на месте, ведутся работы по уточнению участка трубопровода, где произошла аварийная ситуации. Будет вестись поквартальное перекрытие сетей и заполнение систем для локализации зоны отключения отопления, - поясняют представители ведомства.
Какие именно дома попадут в зону отключения, станет ясно после определения точного места аварии.
- Котельная работает. Управляющие компании уведомлены и готовы к работе в круглосуточном режиме. В наличии необходимая техника и специалисты. После определения места утечки рабочие незамедлительно приступят к устранению аварийной ситуации, - поясняют в мэрии.
Информация уточняется.