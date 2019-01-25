Жители Железнодорожного района Воронежа остались без отопления в -20

СЕГОДНЯ 21:25 2019-01-25T21:35:03+03:00

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Жители Железнодорожного района остались без отопления в -20. Причиной стала утечка на одном из участков трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 25 января.

- На сетях теплоснабжения от котельной СВР в Железнодорожном районе зафиксировано падение давления и увеличение подкачки воды. В настоящее время все службы на месте, ведутся работы по уточнению участка трубопровода, где произошла аварийная ситуации. Будет вестись поквартальное перекрытие сетей и заполнение систем для локализации зоны отключения отопления, - поясняют представители ведомства.

Какие именно дома попадут в зону отключения, станет ясно после определения точного места аварии.

- Котельная работает. Управляющие компании уведомлены и готовы к работе в круглосуточном режиме. В наличии необходимая техника и специалисты. После определения места утечки рабочие незамедлительно приступят к устранению аварийной ситуации, - поясняют в мэрии.

Информация уточняется.