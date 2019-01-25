2019-01-25T20:21:54+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивист угнал такси

Он украл ключи от авто у водителя
Юрий КОЗЛОВ
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Рецидивист катался на такси неделю.Рецидивист катался на такси неделю.Фото: из архива «КП»
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На днях 30-летний таксист пришел в городской отдел полиции № 5 с заявлением об угоне арендованного для работы автомобиля «Geely». Он рассказал, что зашел в гости к приятелю на улицу Киселева, вместе выпили. Таксист уснул. Пробудившись, он не нашел ключи. Вышел на улицу, машины не было. Таксист подождал несколько дней, надеясь, что знакомый покатается и вернет авто. Потом пошел в полицию.

Стражи порядка вскоре обнаружили угнанную машину. Она была припаркована у дома № 22 на улице Екатерины Зеленко. Затем задержали и угонщика - неоднократно судимого, в том числе и за угон, 33-летнего воронежца. В отделе полиции он признал свою вину и рассказал, что больше недели пользовался угнанной машиной в личных целях.

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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