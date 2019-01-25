Страшное ДТП в Воронежской области: двое погибших, пять раненых
В пятницу, 25 января, в 17.20 в Подгоренском районе на 179 километре дороги «Воронеж – Луганск» случилась ужасная авария. «Хендай -Солярис», ехавший в сторону столицы Черноземья, столкнулся с «Маздой 6», двигавшейся по встречной полосе.
- В результате ДТП два пассажира «Хендая» погибли. Еще пять человек получили ранения. Это водитель «Мазды», 44-летний житель Воронежской области, и его пассажир, мужчина, руливший «Хендай-Солярис», и два его пассажира, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Наши сотрудники устанавливают личность всех попавших в эту страшную аварию. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке дороги, где случилось ДТП.