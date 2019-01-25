2019-01-25T20:05:45+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Воронежской области: двое погибших, пять раненых

Столкнулись «Хендай» и «Мазда» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Одной из машин полностью снесло капот.Одной из машин полностью снесло капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В пятницу, 25 января, в 17.20 в Подгоренском районе на 179 километре дороги «ВоронежЛуганск» случилась ужасная авария. «Хендай -Солярис», ехавший в сторону столицы Черноземья, столкнулся с «Маздой 6», двигавшейся по встречной полосе.

- В результате ДТП два пассажира «Хендая» погибли. Еще пять человек получили ранения. Это водитель «Мазды», 44-летний житель Воронежской области, и его пассажир, мужчина, руливший «Хендай-Солярис», и два его пассажира, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Наши сотрудники устанавливают личность всех попавших в эту страшную аварию. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке дороги, где случилось ДТП.

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