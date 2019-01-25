В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
В ночь с 25 на 26 января 2019 будут проводить массовые проверки водителей. Их будут просить дунуть в трубочку. В Воронеже будут выставлены дополнительные экипажи ДПС, пообещали в региональном ГУ МВД.
В ГИБДД напоминают, если вы стали свидетелем грубых нарушений правил водителями частных авто, либо маршруток, обращайтесь к ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-61-02.
Кроме того, в последнее время все чаще привлекают к ответственности водителей, чьи безобразия сняли на видеорегистратор. И пусть штрафы небольшие, задуматься о своем поведении они все же заставляют. Информацию с приложенными фото и видео можно разместить на официальном сайте ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».