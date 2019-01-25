Воронежский «Факел» потерпел разгром от хорватского «Хайдука»

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-25T19:25:53+03:00

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Непогода в Турции заставила отменить намеченный на 24 января спарринг с идущей на третьем месте в высшем дивизионе Азербайджана «Габалой». Зато удалось договориться с гораздо более сильной командой. «Хайдук» из Сплита, хотя и идет на шестом месте в элитном дивизионе Хорватии, еще относительно недавно в еврокубках играл. Ну и вообще, как все помнят, сборная из этой маленькой балканской страны – вице-чемпион мира.

К тому же тренеры «Факела» решили в этой игре проверить в деле сразу нескольких потенциальных новичков - вратаря Артема Леонова (род. 28.06.1994 г., предыдущий клуб – «СКА-Хабаровск»), защитников Виктора Патрашко (26.09.1998, «Луч» (Владивосток), принадлежит ФК «Уфа») и Сергея Обивалина (20.03.1995, «Черноморец» (Новороссийск)) и нападающего Илью Грузнова (05.02.1997, «Коломна»). Кроме того, вышли на поле футболисты из дубля, а также те, кто только оправляется от травм. Потому неудивительно, что преимущество хорватов было солидным.

Футболисты «Хайдука» отличились на 22 и 29 минуте, Грузнов на 31-й один гол отквитал. Но через пять минут судья поставил «Факелу» пенальти, который был реализован – 1:3. А на 37 и 40-1 еще два гола «Хайдука» повергли нашу команду в нокдаун – 1:5.

Вскоре после перерыва в ворота «Факела» влетел и шестой гол. Вскоре после этого судья смилостивился над футболистами и Воронежа и дал Маликову возможность пробить пенальти – 2:6.

На 66 минуте «Хайдук» забил седьмой гол, и почти тут же Грузнов оформил дубль, видимо, не очень его порадовавший – 3:7.

- Сильная команда, играет на высоких скоростях, - так отозвался о сопернике главный тренер «Факела» Игорь Пывин. - Первый тайм у нас совсем не получился, второй был чуть получше. Получили много информации, надеемся, для наших футболистов матч станет поводом задуматься, что им необходимо сильно улучшать игру.

Следующий матч «Факел» проведет в воскресенье, 27 января с соседом по турнирной таблице ФНЛ – ФК «СКА-Хабаровск». Дальневосточники сейчас занимают 12-е место. «Факел», напомним, пока 14-й. Матч пройдет в турецком городе Сиде на тренировочном поле гостиницы «Starlight Resort Hotel», время начала встречи пока не определили.