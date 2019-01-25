Дом рядом с мэрией Воронежа оставили без воды и канализации жильцы квартиры на первом этаже

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-25T18:45:07+03:00

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В жуткий переплет попали жители дома № 14 на площади Ленина. Вместо двойного праздника – Дня освобождения Воронежа и Татьяниного дня – им устроили суровый коммунальный экстрим. С утра у людей не было воды. Никакой. Позвонили в УК. Коммунальщики стали разбираться, и вот, что выяснили.

- Жильцы квартиры № 2 перекрыли стояк холодной воды, - рассказал директор УК Центрального района Эдуард Баркин. – А так как у людей стоят газовые колонки, горячей воды без холодной быть не может. И канализацией жильцам нельзя пользоваться. Запорную арматуру на стояке хозяин квартиры № 2 установил в 2017 году. Его предупреждали, что это незаконно, послали предписание, что оборудование надо демонтировать. Однако жилец этого не сделал. Теперь в его квартире прорвалась канализация. А починить ее крайне трудно. При ремонте хозяин «зашил» ее в короб и не оставил доступа к трубе. На предложение представителей УК демонтировать короб для выяснения причин затопления ответил отказом, дверь он не открывает.

У соседей с канализацией все в порядке. Видимо, и воду собственник квартиры перекрыл, чтобы пол перестало заливать нечистотами. Мы направили ему предписание о прекращении перекрытия стояка холодной воды с требованием демонтировать незаконно установленную запорную арматуру. Если оно будет проигнорировано, мы направим обращение в МЧС и обратимся в суд.

А пока суд да дело, когда вода и канализация снова появится у жителей дома № 14, непонятно.