После метели в Воронеже высота сугробов перевалила за полметра

СЕГОДНЯ 18:25 2019-01-25T19:04:06+03:00

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Специалисты Gismeteo отметили, что из-за сильного снегопада в ночь с 23 на 24 января высота сугробов в Воронеже достигла рекордной для этой зимы величины – 52 сантиметра. До метели был всего 41 сантиметр.

Почти такая же вьюга была и в Борисоглебске, где традиционно самый мощный снежный покров в Воронежской области. Он и был нехилый – 65 сантиметров, а стало и вовсе 75.

Впрочем, если брать цифры многолетних наблюдений, то до рекордов далеко. Строить настоящие крепости из снега с лабиринтами, чем с удовольствием занимались наши деды и прадеды, пока не из чего. С другой стороны, если вспомнить последние малоснежные зимы, то нынешние показатели впечатляют.

- Для сельского хозяйства то, что снег так плотно укрыл землю, конечно, хорошо, - говорит Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – С другой стороны, под этим белым одеялом комфортно зимуют энцефалитные клещи. Так что весной при походе в лес нужно вдвойне беречься.

Напомним, снег обещают до конца недели. А вот в начале следующей он, по предварительным прогнозам, прекратится.