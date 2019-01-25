Воронежцы почтили память защитников города на Чижовском плацдарме

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-25T17:57:18+03:00

В день освобождения Воронежа здесь прошла традиционная церемония возложения венков

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25 января в день 76-ой годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков горожане собрались на самом большом воинском захоронении – Чижовском плацдарме.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, труженики тыла, работавшие на оборонных предприятиях Воронежа в годы войны, официальные делегации предприятий, учреждений, организаций, общественности района, студенты и школьники. Делегацию управы Ленинского района возглавил руководитель управы Сергей Корчевников.

Участники акции вспомнили подвиг героев и почтили память павших в боях за город в 1942-1943 годах возложением венков и цветов к мемориалу. Отдавая воинские почести героям войны, Почетный караул Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина прошел торжественным маршем под звуки «Прощания славянки» и залпов оружейного салюта.