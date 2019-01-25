В Воронеже замначальника отдела ДИЗО, «погоревшего» на взятке, уволили из-за утраты доверия

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-25T17:46:01+03:00

Сергей Попов еще и укрывал сведения об оформленной на жену квартире и банковских счетах

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Заместитель начальника отдела лицензирования, лицензионного контроля и декларирования регионального ДИЗО Сергей Попов уличен сразу в двух беззакониях.

В надзорном ведомстве сообщили, что чиновник скрывал сведения о принадлежащей его жене квартире и нескольких банковских счетах. Об этом прокуратура проинформировала первого заместителя губернатора. Но уже через неделю, перед Новым годом, Попов «прокололся» еще более сильно. Он попался на получении меченой взятки на улице Обручева. По данным следствия, Попов договорился с бизнесменом, продающим алкоголь в том, что тот будет ему отстегивать ежемесячно по 30 тысяч рублей. За это чиновник обязался предупреждать о внеплановых проверках соблюдения лицензионных требований, а также «крышевать» незаконную продажу спиртного.

После таких двух существенных «залетов» у начальства особо вариантов не было. В итоге 24 января Сергея Попова уволили в связи с утратой доверия.