В Воронеже откроется музей Петровских кораблей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-01-25T17:43:38+03:00

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В Воронеже готовится к открытию культурно-просветительский центр «Музей Петровских кораблей». Он разместился в цокольном этаже дома №59 по улице Свободы. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, мастера завершают обустройство барельефов и сводов. Параллельно собирается коллекция экспонатов.

Идея создания музея принадлежит воронежскому предпринимателю Сергею Наумову и родилась после очередного путешествия по Золотому кольцу России. За державу стало обидно: мол, о том, что весь флот вышел из Воронежа, сегодня мало кто знает. Захотелось исправить пробел.

Накануне годовщины освобождения Воронежа первую «закрытую» экскурсию в музее провели для ветеранов Ленинского района.

Помещения музея состоят из восьми залов. В одном - царские палаты со сводами вместо привычных ровных потолков, в других - трюмы кораблей, кают-компания с изображением сподвижников императора, якоря и прочая атрибутика эпохи строительства русского флота. Работу над проектом начали пять лет назад – привлекли дизайнеров, художников, плотников и других специалистов.

- Сейчас над пополнением музейной коллекции работают порядка 10 городов - кожаные портупеи, подсумки шьют в Харькове, одежду - в Белгороде; в Старом Осколе и Ельце делают оружие. Якоря, алебарды, пушечные ядра покупают, в том числе, и за рубежом, - рассказали в управе Ленинского района.

По задумке авторов музей будет начинаться с улицы с оригинального тематического оформления прилегающей территории. А первых посетителей он примет уже летом.