2019-01-25T17:05:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области вор нашел в брошенных брюках 20 тысяч рублей

На этом его удача закончилась
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Когда полицейские нашли вора, он уже потратил 20 тысяч.Когда полицейские нашли вора, он уже потратил 20 тысяч.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Лисках полицейские раскрыли кражу. 59-летний местный житель, владелец здания на улице Ушакова, где находится станция техобслуживания, рассказал, что из подсобки утащили деньги. Он пришел на работу 14 января, после выходных, и увидел, что окно разбито, а карман его брюк, оставленных в помещении, пуст. Между тем, мужчина оставил в них аж 20 тысяч рублей.

Полицейские расспросили людей, живущих неподалеку, посмотрели камеры видеонабюлюдения и в итоге вышли на 34-летнего лискинца, который признал свою вину. До этого он, как говорится, «не привлекался». Однако мужчина решил начать «карьеру» вора с налета на станцию техобслуживания. И вроде сразу повезло, в брошенных брюках нашел довольно приличные деньги. Мужчина, не теряя времени, потратил 20 тысяч на всякие свои нехитрые желания.

Пока лискинца отпустили под подписку о невыезде. Но в недалеком будущем его ждет суд по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание – пять лет тюрьмы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24