В Воронежской области вор нашел в брошенных брюках 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-25T17:05:36+03:00

Когда полицейские нашли вора, он уже потратил 20 тысяч. Фото: из архива «КП»

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В Лисках полицейские раскрыли кражу. 59-летний местный житель, владелец здания на улице Ушакова, где находится станция техобслуживания, рассказал, что из подсобки утащили деньги. Он пришел на работу 14 января, после выходных, и увидел, что окно разбито, а карман его брюк, оставленных в помещении, пуст. Между тем, мужчина оставил в них аж 20 тысяч рублей.

Полицейские расспросили людей, живущих неподалеку, посмотрели камеры видеонабюлюдения и в итоге вышли на 34-летнего лискинца, который признал свою вину. До этого он, как говорится, «не привлекался». Однако мужчина решил начать «карьеру» вора с налета на станцию техобслуживания. И вроде сразу повезло, в брошенных брюках нашел довольно приличные деньги. Мужчина, не теряя времени, потратил 20 тысяч на всякие свои нехитрые желания.

Пока лискинца отпустили под подписку о невыезде. Но в недалеком будущем его ждет суд по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание – пять лет тюрьмы).