2019-01-25T16:16:12+03:00
Общество

Воронежцы помогли автомобилисту выбраться из ловушки от коммунальщиков

Местный житель не смог подняться в горку из-за неочищенной дороги [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видеозаписи.Фото: скриншот видеозаписи.
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Неравнодушные воронежцы помогли земляку подняться в горку по неочищенной дороге. ЧП произошло на улице Таранченко недалеко от главного корпуса ВГУ накануне, 24 января. Инцидент засняли на видео и выложили в популярную группу в соцсети.

- Парковки платные, а горки бесплатные, - подписал видео автор.

В комментариях к посту горожане восхитились слаженностью и неравнодушием земляков. Но посоветовали водителю все-таки правильно рассчитывать возможности авто и возить с собой лопату.

Напомним, непогода принесла воронежцам и другие неприятности. Накануне коммунальщики навалили грязного снега с реагентами по окраинам города и возле водохранилища, а Вогрэсовский мост перекрыла снегоуборочная техника.

Воронеж. Парковки платные, а горки - бесплатные.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

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