Воронежцы помогли автомобилисту выбраться из ловушки от коммунальщиков
Неравнодушные воронежцы помогли земляку подняться в горку по неочищенной дороге. ЧП произошло на улице Таранченко недалеко от главного корпуса ВГУ накануне, 24 января. Инцидент засняли на видео и выложили в популярную группу в соцсети.
- Парковки платные, а горки бесплатные, - подписал видео автор.
В комментариях к посту горожане восхитились слаженностью и неравнодушием земляков. Но посоветовали водителю все-таки правильно рассчитывать возможности авто и возить с собой лопату.
Напомним, непогода принесла воронежцам и другие неприятности. Накануне коммунальщики навалили грязного снега с реагентами по окраинам города и возле водохранилища, а Вогрэсовский мост перекрыла снегоуборочная техника.
Воронеж. Парковки платные, а горки - бесплатные.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа