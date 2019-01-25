В Воронеже пропала пожилая женщина с провалами в памяти

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-25T15:43:09+03:00

Тамара Жужгова ушла из дома и не сказала, куда

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помощи в поисках 86-летней Тамары Жужговой.

Тамара Петровна ушла из своего дома в переулке Ольховатский Левобережного района 25 января. Несмотря на то, что с момента исчезновения пенсионерки не прошло и половины дня, близкие забили тревогу. Дело в том, что женщина страдает провалами памяти, и во время обострения болезни может неведомо куда зайти. К тому же она вышла из дома, предположительно, в одних тапочках.

Приметы Тамары Жужговой: рост 170 сантиметров, худощавая, седые волосы. Одета предположительно в голубую куртку, теплый халат, белую шапку. Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Тамара Петровна, просят позвонить по телефонам 8-906-670-23-44, 112 или 02.