В Воронеже соседка спасла пенсионерку от смерти от угарного газа

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-25T15:11:14+03:00

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В четверг, 24 января, в 22.10 в городскую службу спасения позвонила женщина, живущая в доме на улице Переверткина. Она сказала, что в подъезде сильно пахнет газом, особенно этот запах чувствуется у квартиры ее 83-летней соседки снизу.

К дому выехали сотрудники ГО и ЧС, полицейские и представители газовой службы. Они сразу поняли, что вызов не ложный – газом, действительно, пахло сильно. Тут же перекрыли подачу «голубого» топлива.

В дверь пожилой женщины позвонили, она по какой-то причине не смогла открыть, но некоторое время общалась с представителями экстренных служб через дверь. Потом перестала отвечать на вопросы. Дверь вскрыли с помощью гидравлического инструмента, но женщину не пришлось откачивать – к счастью, сознание она не теряла. В кухне одна из конфорок была закрыта не до конца.

Напомним, 23 января в доме № 1 на улице Депутатской от угарного газа погибла 52-летняя женщина. Ее 26-летний сын получил сильное отравление, его отвезли в больницу. А 16 декабря на улице Плехановской обнаружили трупы 28-летнего мужчины и 24-летней женщины. Они арендовали квартиру, не проветривали ее, и закрытые окна и работающая вентиляция «дали» смертельную дозу угарного газа.

Спасатели напоминают: не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра! Проверяйте тягу, прежде чем включить плиту, своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования.

Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы. Важно помнить, что нельзя вносить изменения в конструкцию газовых приборов и вентиляции, пользоваться ими при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах.

При появлении запаха газа немедленно закрывайте комфорки и краны, открывайте окна и форточки. Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы, не пользуйтесь дверным звонком.

Выйдите на улицу и вызовите газовую службу по телефону 04 (с мобильного 104) или позвоните в службу спасения 112.