2019-01-25T15:00:40+03:00
Происшествия

Воронежец сядет в тюрьму за убийство из-за ставок на спорт

Инцидент произошел в Левобережном районе
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 января.

В начале декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в больницу привезли 49-летнего местного жителя с черепно-мозговой травмой. В медучреждении мужчина скончался. Очевидцы трагедии помогли установить подозреваемого. Им оказался 33-летний воронежец. Его задержали. Он признал свою вину.

Выяснилось, что потерпевший пришел в павильон, расположенный на Ленинском проспекте, чтобы сделать ставку на спортивные события. Выпив, между ним и неизвестным произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, где и произошла драка. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в область головы, от которого он упал и потерял сознание.

Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской области по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Теперь виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

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