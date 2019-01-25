Глава региона и председатель областной Думы поздравили воронежцев с Днем российского студенчества

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-25T14:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые друзья!

Поздравляем всех, кто имеет и имел отношение к замечательному студенческому сообществу, с Татьяниным днем!

Один из старейших праздников в российском календаре, он символизирует молодость, энергию, задор, надежду, потому что объединяет наиболее активных и креативных представителей нашего общества.

В Воронежской области таких – десятки тысяч. Своими достижениями в учебе, спорте, творчестве, общественной и волонтерской деятельности вы задаете ритм жизни, формируете благоприятную социальную среду в регионе.

Мы рассчитываем, что высшая школа как основной партнер органов власти области в инновационном развитии сегодня продолжит успешно генерировать яркие и актуальные идеи, технологии, тенденции, методики. С этой целью будем совершенствовать условия для полноценной самореализации студентов и молодых специалистов на родной земле, обеспечивая вашу уверенность в завтрашнем дне.

Искренне желаем вам радости общения, удачи, любви, счастья! Сдавайте на «отлично» все студенческие и жизненные экзамены!

С праздником!