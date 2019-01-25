Студенты смогут бесплатно сходить на матч воронежского «Бурана»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-25T14:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Буран» решил отпраздновать Татьянин день, что то же самое, что день студента, акцией «Даешь молодежь», приятной для в большинстве своем не избалованных большим количеством денег учащихся вузов. На сегодняшнюю встречу с воскресенским «Химиком» можно будет сходить бесплатно. Для этого нужно только захватить с собой студенческий билет. Предъявив его в кассах «Юбилейного» (сделать это можно с 17 часов), вы получите бесплатный билет.

Матч начнется в 19 часов. Соперник, воскресенский «Химик» сейчас идет на восьмом месте с 59 очками. «Буран», напомним, пока 22-й с 43-мя. До 16 места, где уже зона плей-офф, «ураганные» пока отстают на шесть очков. Каждая победа – на вес золота, поддержим наших хоккеистов!