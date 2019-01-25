2019-01-25T14:32:42+03:00
Спорт

Студенты смогут бесплатно сходить на матч воронежского «Бурана»

Игра пройдет сегодня, начало в 19 часов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"Ураганные" ждут большой поддержки молодежи в сегодняшнем матче."Ураганные" ждут большой поддержки молодежи в сегодняшнем матче.Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Буран» решил отпраздновать Татьянин день, что то же самое, что день студента, акцией «Даешь молодежь», приятной для в большинстве своем не избалованных большим количеством денег учащихся вузов. На сегодняшнюю встречу с воскресенским «Химиком» можно будет сходить бесплатно. Для этого нужно только захватить с собой студенческий билет. Предъявив его в кассах «Юбилейного» (сделать это можно с 17 часов), вы получите бесплатный билет.

Матч начнется в 19 часов. Соперник, воскресенский «Химик» сейчас идет на восьмом месте с 59 очками. «Буран», напомним, пока 22-й с 43-мя. До 16 места, где уже зона плей-офф, «ураганные» пока отстают на шесть очков. Каждая победа – на вес золота, поддержим наших хоккеистов!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже соседка спасла пенсионерку от смерти от угарного газа
Воронежец сядет в тюрьму за убийство из-за ставок на спорт
Глава региона и председатель областной Думы поздравили воронежцев с Днем российского студенчества
Воронежец выставил на продажу оборудование, украденное у гитариста The Prodigy
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
В Фонде капремонта Воронежской области у директора отбросили приставку и.о.
Воронежскую управляющую компанию оштрафовали на 375 тысяч после обращений горожан
В Воронеже убийца мужчины, закопавший свою жертву в лесу, сядет на 11 лет
В Воронежской области мужчина угрожал убийством бывшей жене из-за алкоголя
В Воронеже в здании ЮВЖД прошли обыски
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Воронежский райцентр снова засыпало сажей
Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов с Днем освобождения Воронежа
В День освобождения Воронежа горожане увидят символы Победы на телебашне
Воронежские предприниматели обсудили с губернатором свои проекты
Воронежцев оштрафовали на 300 тысяч за прием на работу бывших чиновников
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Рекордное количество снега вывезли из Воронежа в ночь на 25 января
Воронежцам пообещали снежные и морозные выходные