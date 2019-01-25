Воронежец выставил на продажу оборудование, украденное у гитариста The Prodigy
24 января на сайте бесплатных объявлений некий воронежец выставили на продажу гитарный усилитель, принадлежащий музыканту британской группы The Prodigy. Продавец даже не постеснялся изложить историю того, как оборудование попало в его руки.
В 2017 году, в рамках российского тура в поддержку альбома The Day Is My Enemy, британцы устроили грандиозное шоу в Воронеже. Гитарист Роб Холлидей в эмоциях бросил свой инструмент в зал, вероятно, чтобы поклонники могли прикоснуться к нему. Охранники с трудом буквально «выдрали» гитару из толпы.
Однако нашелся более находчивый человек: он заметил, что на ремне гитары висит беспроводной усилитель, и прихватил его себе. Это устройство необходимо для того, чтобы усиливать, да и в целом контролировать звук гитары. Сколько бы Роб не просил вернуть дорогую вещь, фанат так и не сделал этого.
Поступок вора можно было бы объяснить его любовью к The Prodigy – мол, оставил себе, чтобы потом показывать внукам и правнукам. Но в данном случае человеком управляло лишь чувство корысти. Спустя год воронежец выставил усилитель всего-то за десять тысяч рублей.
Объявление быстро нашли фанаты британской группы и отправили его непосредственно Робу Холлидею.
- Мой беспроводной усилитель, украденный с шоу в 2017 году в Воронеже, вороватый кусок (цензура) сейчас пытается продать за 10 тысяч рублей. Какой идиот! Он стоит, по крайней мере, в 50 раз дороже, - прокомментировал ситуацию в соцсетях сам Роб Холлидей.
По словам Роба, он по-прежнему любит Россию, каждый раз, когда он играл в нашей стране, публика и шоу были потрясающими. Изначально ни он сам, ни группа в целом не злились на фаната, сорвавшего усилитель с гитары. Но именно факт продажи опечалил именитого гитариста.
К слову, самого объявления уже нет на сайте. Быть может, воришка все-таки одумался?