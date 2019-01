Воронежец выставил на продажу оборудование, украденное у гитариста The Prodigy

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-25T14:10:19+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января на сайте бесплатных объявлений некий воронежец выставили на продажу гитарный усилитель, принадлежащий музыканту британской группы The Prodigy. Продавец даже не постеснялся изложить историю того, как оборудование попало в его руки.

В 2017 году, в рамках российского тура в поддержку альбома The Day Is My Enemy, британцы устроили грандиозное шоу в Воронеже. Гитарист Роб Холлидей в эмоциях бросил свой инструмент в зал, вероятно, чтобы поклонники могли прикоснуться к нему. Охранники с трудом буквально «выдрали» гитару из толпы.

Однако нашелся более находчивый человек: он заметил, что на ремне гитары висит беспроводной усилитель, и прихватил его себе. Это устройство необходимо для того, чтобы усиливать, да и в целом контролировать звук гитары. Сколько бы Роб не просил вернуть дорогую вещь, фанат так и не сделал этого.

Поступок вора можно было бы объяснить его любовью к The Prodigy – мол, оставил себе, чтобы потом показывать внукам и правнукам. Но в данном случае человеком управляло лишь чувство корысти. Спустя год воронежец выставил усилитель всего-то за десять тысяч рублей.

Объявление быстро нашли фанаты британской группы и отправили его непосредственно Робу Холлидею.

- Мой беспроводной усилитель, украденный с шоу в 2017 году в Воронеже, вороватый кусок (цензура) сейчас пытается продать за 10 тысяч рублей. Какой идиот! Он стоит, по крайней мере, в 50 раз дороже, - прокомментировал ситуацию в соцсетях сам Роб Холлидей.

По словам Роба, он по-прежнему любит Россию, каждый раз, когда он играл в нашей стране, публика и шоу были потрясающими. Изначально ни он сам, ни группа в целом не злились на фаната, сорвавшего усилитель с гитары. Но именно факт продажи опечалил именитого гитариста.

К слову, самого объявления уже нет на сайте. Быть может, воришка все-таки одумался?