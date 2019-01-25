2019-01-25T13:56:53+03:00
Общество

В Фонде капремонта Воронежской области у директора отбросили приставку и.о.

Владимир Левцев с 24 января – полноправный руководитель
Яков СТРОГОВ
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Владимир Левцев.Владимир Левцев.Фото: предоставлено Фондом капремонта Воронежской области.
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В региональном Фонде капремонта сообщили о том, что Владимир Левцев (cмотрите «Справку «КП») с 24 января стал директором без приставки и.о. В этот день вышел соответствующий приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Напомним, Владимир Левцев был и.о. директора с октября 2017 года, когда ушел в отставку предыдущий руководитель Сергей Крючков, ныне возглавляющий ДСК. А до Крючкова Фондом руководил Андрей Слесарев, ушедший работать в Крым помощником главы республики Сергея Аксенова по вопросам ЖКХ.

За время работы Фонда фигурантами уголовных дел выступили сразу два заместителя руководителя этой структуры. Одного из них обвиняли во взятке в 180 тысяч рублей, полученную от директора строительной фирмы за обещание обеспечить этой организации победу в конкурсе. Другой «воздействовал» на конкурсную комиссию во время проведения аукциона на ремонт нескольких многоэтажек в Центральном районе. Чиновник якобы сообщил директору одной из коммерческих организаций, какие сведения нужно внести в документацию, чтобы гарантированно победить в конкурсе.

Справка «КП»

Владимир Левцев с ноября 2002 г. по август 2003 г. работал заместителем директора муниципального унитарного предприятия «Управление коммунального хозяйства».

С сентября 2003 г. по ноябрь 2006 г. – специалист 1-й категории администрации Левобережного района г. Воронежа.

С июля 2008 г. по август 2011 г. – начальник отдела администрации Левобережного района Воронежа.

С августа 2011 г. по сентябрь 2011 г. – начальник отдела комитета экономического развития и предпринимательства администрации городского округа г. Воронеж.

С сентября 2011 г. по декабрь 2013 г. – начальник отдела администрации Левобережного района Воронежа.

С января 2014 г. по декабрь 2014 г. – начальник отдела по работе с участниками капитального ремонта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

С декабря 2014 г. по июль 2015 г. – главный инженер, первый заместитель директора Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис».

С июля 2015 г. по октябрь 2017 г. – директор Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис».

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