2019-01-25T13:32:16+03:00
Происшествия

Воронежскую управляющую компанию оштрафовали на 375 тысяч после обращений горожан

Проверка обнаружила текущие трубы в подвале дома на улице Олеко Дундича, а также множество других нарушений
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Воронеже «Управляющую компанию Советского района» оштрафовали на 375 тысяч рублей после обращений горожан. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции в пятницу, 25 января.

ГЖИ начала внеплановые проверки после нескольких обращений воронежцев. Оказалось, что УК не следит за состоянием домов и не поддерживает их в надлежащем состоянии. Так в многоквартирном доме № 40 по улице Южно-Моравской температурный режим горячего водоснабжения в точке водоразбора двух квартир не соответствует нормативу и составляет +42,8 ºC.

В доме №20 по Южно-Моравской поврежденны перила и растрескались оконные заполнители. Кроме того, в многоэтажке разрушены ступени входной группы двух подъездов, обваливается штукатурка, а стены в буквальном смысле трещат по швам. В подвале дома нашли мусор и нарушенную теплоизоляцию трубопроводов

В доме №23 по улице Олеко Дундича отсутствовал козырек над подъездом №3. В подвале дома текли трубы, на них не было заглушек, а стыки канализации были не герметичными.

ГЖИ выдала ОАО «УК Советского района» предписания об устранении выявленных нарушений, жилищным инспектором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.

Мировым судьей судебного участка №2 в Советском судебном районе Воронежской области рассмотрены в отношении ОАО «УК Советского района» 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ и назначены административные штрафы на общую сумму 375 тысяч рублей (125 тысяч рублей по каждому делу).

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