В Воронеже убийца мужчины, закопавший свою жертву в лесу, сядет на 11 лет

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-25T13:11:54+03:00

Убийца проведет за колючей проволокой много лет. Фото: из архива «КП»

Кроме того, он выплатит родственникам погибшего 1,2 миллиона рублей

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В Воронеже прошел суд над 22-летним мужчиной. Его обвиняли по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В июле 2017 года в полицию обратились родители 36-летнего мужчины. Они рассказали, что 2 июля их сын уехал на «Форде» и пропал. Сотрудники Следственного комитета и полицейские прочесали лес недалеко от села Рождественская Хава Новоусманского района и нашли там обгоревшую машину исчезнувшего мужчины.

Под подозрение следователей попал 22-летний уроженец Кавказа, его арестовали. По оперативным данным, 2 июля он встречался с мужчиной, которого искали, произошла ссора, затем драка, в ходе которой ее более молодой участник задушил старшего оппонента. Убийца зарыл тело в лесу (его вскоре нашли), а машину сжег.

- На предварительном следствии 22-летний мужчина частично признал вину, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев. - Наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в том числе показания свидетелей, заключения судебных экспертиз.

Суд приговорил убийцу к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить родственникам погибшего мужчины 200 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба и еще миллион рублей как компенсацию морального вреда. Приговор вступил в законную силу.