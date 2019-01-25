2019-01-25T12:44:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина угрожал убийством бывшей жене из-за алкоголя

Житель Бобровского района чуть не расправился с женщиной из самодельного обреза ружья
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Бобровском районе задержали местного жителя, который угрожал убить свою сожительницу. Инцидент произошел в селе Слобода. На место прибыла оперативно-следственная группа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 января.

Полицейские задержали 59-летнего злоумышленника, а также изъяли у него обрез охотничьего ружья и девять патронов.

Соседи пары рассказали, что мужчина долгое время выпивал. На этой почве у него случались конфликты с бывшей супругой, с которой он проживал в одном доме. В этот день сожитель схватил обрез ружья и начал угрожать женщине расправой. Угрозы она восприняла всерьез.

В отделе полиции задержанный признал свою вину. Мужчина пояснил, что обрез изготовил самостоятельно, укоротив часть ствола и ложи гражданского гладкоствольного длинноствольного ружья.

По факту угрозы убийством, хранения и изготовления оружия, возбуждено уголовное дело.

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