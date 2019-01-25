В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-25T12:38:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 25 января, в селе Воронцовка на улице Кирова загорелся дом. О пожаре в МЧС сообщили в 8.02.

- На место ЧП выезжали два наших штатных отделения и добровольная пожарная команда – всего десять человек на трех машинах. Огонь потушили в 9.16, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Пламя «съело» крышу дома 12 х15 метров, она рухнула. На пепелище обнаружили труп 60-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания теплового обогревателя.

Напомним, 23 января вспыхнула квартира дома № 3 на Московском проспекте, на пожаре погиб 83-летний мужчина. И тоже было короткое замыкание – только электрообогревателя.

Сотрудники МЧС советуют: прежде чем включать обогреватель, убедитесь в его исправности.