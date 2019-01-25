Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов с Днем освобождения Воронежа
Сенатор побывал в гостях у проживающих в Советском районе участников Великой Отечественной войны – Анатолия Кухтина и супругов Гуньковых
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24 января в канун празднования очередной годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков член Совета Федерации Сергей Лукин лично поздравил ветеранов. Сенатор побывал в гостях у проживающих в Советском районе участников Великой Отечественной войны – Анатолия Кухтина и супругов Гуньковых.