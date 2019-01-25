Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов с Днем освобождения Воронежа

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-25T11:30:55+03:00

Сенатор побывал в гостях у проживающих в Советском районе участников Великой Отечественной войны – Анатолия Кухтина и супругов Гуньковых

Изменить размер текста: A A

24 января в канун празднования очередной годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков член Совета Федерации Сергей Лукин лично поздравил ветеранов. Сенатор побывал в гостях у проживающих в Советском районе участников Великой Отечественной войны – Анатолия Кухтина и супругов Гуньковых.

Читать далее...