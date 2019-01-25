В День освобождения Воронежа горожане увидят символы Победы на телебашне

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-25T11:17:45+03:00

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В честь 76 годовщины со Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков горожане смогут увидеть символы Победы на телебашне. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

В течение нескольких дней специалисты подбирали образы и цветовые сочетания, чтобы визуально передать торжественность момента, когда над Воронежем начал развиваться победный красный флаг и город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

На телебашне появится салют из тысячи огней, а также другие символы Победы.

Динамическая подсветка будет работать в течение трех дней - с 25 по 27 января. Увидеть иллюминацию все желающие смогут с 18.00 до 23.00.