Воронежские предприниматели обсудили с губернатором свои проекты

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-25T11:24:31+03:00

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Текущая неделя в рабочем графике губернатора Александра Гусева ознаменовалась рядом важных встреч. Так, в понедельник, 21 января, он обсудил с Наталией Хван подготовку к форуму Столля. Он пройдёт в Воронеже в конце мая. Сейчас формируется деловая часть форума, оргкомитет настроен сделать ее максимально полезной для предпринимательского сообщества. Для этого готовится подробная анкета. Ответив на ее вопросы, предприниматели смогут высказать пожелания не только по секциям форума, но и в целом по интересующим их проблемам.

23 января, в среду, глава региона провёл совещание с главами районов по поддержке местных инициатив по благоустройству населенных пунктов, встретился с членом совета при президенте по правам человека Александром Бродом, а также с вице-президентом по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям ООО"Пивоваренная компания "Балтика" Алексеем Кедриным. Они обсудили работу завода на территории Воронежской области. Пивзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. На предприятии трудятся порядка 400 человек. За последние пять лет акцизные отчисления компании составили 11,147 млрд. Рублей.

По словам Алексея Кедрина, в апреле 2017 года на заводе была установлена новая линия по розливу.