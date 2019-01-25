Воронежцев оштрафовали на 300 тысяч за прием на работу бывших чиновников
Во время проверок в 2018 году прокуратура Левобережного района Воронежа возбудила девять ел об административном правонарушении в отношении юридических и должностных лиц по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывших государственных гражданских служащих с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 января.
В итоге прокурор вынес постановления о привлечении виновных к административной ответственности. Всего было взыскано 300 тыс рублей штрафов. Деньги перечислили в бюджет.
- Взыскание судебных штрафов в доход государства по делам об административных правонарушениях находится на контроле органов прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.