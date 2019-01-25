2019-01-25T10:57:18+03:00
Происшествия

Воронежцев оштрафовали на 300 тысяч за прием на работу бывших чиновников

Девять местных предпринимателей нарушили закон
Юлия ДИДЕНКО
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Во время проверок в 2018 году прокуратура Левобережного района Воронежа возбудила девять ел об административном правонарушении в отношении юридических и должностных лиц по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывших государственных гражданских служащих с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 января.

В итоге прокурор вынес постановления о привлечении виновных к административной ответственности. Всего было взыскано 300 тыс рублей штрафов. Деньги перечислили в бюджет.

- Взыскание судебных штрафов в доход государства по делам об административных правонарушениях находится на контроле органов прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.

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