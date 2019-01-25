Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.
В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйкиквартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.
ЖурналTheRetailFinance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практикии значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-листсформировали 75 номинантов.
Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на YouTube канале Банка УРАЛСИБ.
Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы