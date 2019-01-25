2019-01-25T10:40:42+03:00
Общество

Рекордное количество снега вывезли из Воронежа в ночь на 25 января

Объем составил почти 6 тысяч кубометров
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В ночь на 25 января из Воронежа вывезли 5,9 тысяч кубометров снега. По сообщению мэрии города, это рекордный объем снега, убранного за одну ночь. На улицах столицы Черноземья работали 288 спецмашин.

В ночь со среды на четверг город накрыл снегопад, который – с небольшими перерывами – продолжался около суток и закончился только в четверг вечером. Выпало более 15 см снега. Для того, чтобы не допустить наката на дорогах, магистрали обрабатывали песко-соляной смесью. А после того, как она срабатывала и на дорогах образовывалась так называемая снежная каша, колонны комбинированных дорожных машин сгребали снег в правые полосы дорог и прометали проезжую часть дорог.

На совещании 24 января мэр Воронежа Вадим Кстенин потребовал привлечь дополнительную технику для уборки снега. Глава города поручил расчистить центральные магистрали до асфальта к утру пятницы, 25 января, а в ночь на пятницу организовать вывоз снега. Работы по уборке города продолжатся и днем.

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