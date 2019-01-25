Воронежцам пообещали снежные и морозные выходные

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-25T10:19:04+03:00

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В ближайшие выходные воронежцев ждет снег и мороз.Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

По информации синоптиков, самой холодной окажется ночь с пятницы на субботу. Температура опустится до -20 градусов. Ветер – юго-восточный, скоростью 5-8 м/с. Но уже утром в субботу температура будет колебаться от 11 до 15 градусов мороза, а днем и вовсе потеплеет до -9°C. Будет небольшой снег. К вечеру температура достигнет 7 градусов ниже нуля.

В ночь с субботы на воскресенье температура будет держаться на том же уровне. Утром воскресенья станет теплее еще на один градус и пойдет снег. Ветер сменит направление на западное, но сохранит скорость - 5-6 м/с. Вечером - небольшой снег и уже около -3°C.

Синоптики говорят, что причиной такой резкой смены температуры стал громадный антициклон в Сибири. Он наконец-то сдвинулся с места. Но стабильной температуры все-же придется подождать. В понедельник снова ударят морозы до -19 градусов. А вот ко вторнику погода стабилизируется на -10 градусах ночью и -5 – днем.