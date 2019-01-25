2019-01-25T10:19:04+03:00
Общество

Воронежцам пообещали снежные и морозные выходные

Самой холодной окажется ночь с пятницы на субботу
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные воронежцев ждет снег и мороз.Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

По информации синоптиков, самой холодной окажется ночь с пятницы на субботу. Температура опустится до -20 градусов. Ветер – юго-восточный, скоростью 5-8 м/с. Но уже утром в субботу температура будет колебаться от 11 до 15 градусов мороза, а днем и вовсе потеплеет до -9°C. Будет небольшой снег. К вечеру температура достигнет 7 градусов ниже нуля.

В ночь с субботы на воскресенье температура будет держаться на том же уровне. Утром воскресенья станет теплее еще на один градус и пойдет снег. Ветер сменит направление на западное, но сохранит скорость - 5-6 м/с. Вечером - небольшой снег и уже около -3°C.

Синоптики говорят, что причиной такой резкой смены температуры стал громадный антициклон в Сибири. Он наконец-то сдвинулся с места. Но стабильной температуры все-же придется подождать. В понедельник снова ударят морозы до -19 градусов. А вот ко вторнику погода стабилизируется на -10 градусах ночью и -5 – днем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев оштрафовали на 300 тысяч за прием на работу бывших чиновников
Воронежцев оштрафовали на 300 тысяч за прием на работу бывших чиновников
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
Рекордное количество снега вывезли из Воронежа в ночь на 25 января
В Воронежской области в 2019 году отремонтируют 4 железнодорожных переезда
«Семерку» с огромным глушителем сфотографировали в Воронеже
В Воронежской области нашли "заколдованное" место для фур
Воронежские автомобилисты оставили для воров гневное письмо
В 2019 году Воронеж ждет реконструкция двух транспортных развязок
Воронежец отсудил у своей УК деньги после падения на лестнице у подъезда
Воронежцев позвали на песенный флешмоб памяти Высоцкого
В Воронежской области мужчина зарезал соседку, перемывавшую косточки его гражданской жене
Воронежцы: Вогрэсовский мост перекрыла снегоуборочная техника
Воронежский союз дорожников возглавил директор фирмы, строившей развязку на 9 Января
Первого из 19 воронежцев, отравившихся шаурмой, выписали из больницы
Из-за гололеда травмы получили 1310 жителей Воронежской области
В Воронежской области взяли под стражу мать, подозреваемую в убиийстве младенца при помощи подушки
В Воронеже семейной паре, которая довела девочку до самоубийства, не удалось обжаловать приговор
В Воронеже уснувшему за рулем водителю, по вине которого погибли две пассажирки, грозит семь лет
Три отравления угарным газом за две недели: спасатели напомнили воронежцам правила безопасности
Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Бетховена и Чайковского
В столице Черноземья пройдет творческий вечер композитора, написавшего музыку в спектаклям воронежских театров
Воронежский авиазавод потратит 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэродрома Придача
Воронежстат: в 2018 году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей