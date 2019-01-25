В Воронежской области в 2019 году отремонтируют 4 железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-25T10:04:25+03:00

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Четыре железнодорожных переезда в Воронежской области ждет капитальный ремонт. В 2019 году в порядок приведут объекты в Лискинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД в четверг, 24 января.

На всех объектах отремонтируют устройства заграждения переездов (УЗП), заменят резинотехнический настил, заасфальтируют междупутье в границах переезда, приведут в порядок подъезды автодорог к железнодорожным путям, замененят направляющие столбики, а также нанесут дорожная разметка.

Напомним, в 2018 году на ЮВЖД выполнили капитальный ремонт шести железнодорожных переездов. В Воронежской области работы провели на участках Журавка – Кантемировка, Масловка – Колодезная, а также на станциях Латная и Графская.