«Семерку» с огромным глушителем сфотографировали в Воронеже

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-25T09:36:50+03:00

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В Воронеже появилась необычная «семерка» с огромным глушителем. Фото отечественного авто попало сразу в несколько популярных местных групп в соцсетях.

В комментариях к посту горожане начали гадать, зачем хозяин машины установил такую крупногабаритную трубу. Кто-то решил, что «семерка» будет бороздить просторы воронежского водохранилища, а кто-то предположил, что таким образом владелец провел тюнинг своего авто.

- Чем выше труба, тем выше тяга. Не соображаете? - написал местный житель.

Но большинство пользователей посчитали, что подобная выходка - лишь способ привлечения внимания.

А как вы считаете, зачем «семерке» такой глушитель?