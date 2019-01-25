«Семерку» с огромным глушителем сфотографировали в Воронеже
В Воронеже появилась необычная «семерка» с огромным глушителем. Фото отечественного авто попало сразу в несколько популярных местных групп в соцсетях.
В комментариях к посту горожане начали гадать, зачем хозяин машины установил такую крупногабаритную трубу. Кто-то решил, что «семерка» будет бороздить просторы воронежского водохранилища, а кто-то предположил, что таким образом владелец провел тюнинг своего авто.
- Чем выше труба, тем выше тяга. Не соображаете? - написал местный житель.
Но большинство пользователей посчитали, что подобная выходка - лишь способ привлечения внимания.
А как вы считаете, зачем «семерке» такой глушитель?