Воронежские автомобилисты оставили для воров гневное письмо

СЕГОДНЯ 06:01 2019-01-25T06:01:02+03:00

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Воронежские автомобилисты взбунтовались против уличных воров, сливающих бензин и похищающих аккумуляторы. Теперь под стеклом своих машин они размещают гневные послания. Фото с такой запиской накануне разместил в одной из популятрных групп местный житель.

Недовольство горожан возросло после участившихся краж в Коминтерновском районе. Оставленные во дворах многоэтажек машины постоянно страдают от набегов. Вот и решили воронежцы обезопасить себя таким обзаром. Текст записки таков: "Аккумулятор и бензин храню дома". Далее следуют нецензурные выражения в адрес негодяев.

В комментариях к посту горожане оценили задумку автора. Однако. хозяина авто предупредили, что украсть могут еще и колеса. А кто-то воров даже пожалел. Мол, бензин сейчас "золотой". Народ на крайние меры идет.

А как вам способ борьбы с автоворами?