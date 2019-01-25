Воронежские автомобилисты оставили для воров гневное письмо
Воронежские автомобилисты взбунтовались против уличных воров, сливающих бензин и похищающих аккумуляторы. Теперь под стеклом своих машин они размещают гневные послания. Фото с такой запиской накануне разместил в одной из популятрных групп местный житель.
Недовольство горожан возросло после участившихся краж в Коминтерновском районе. Оставленные во дворах многоэтажек машины постоянно страдают от набегов. Вот и решили воронежцы обезопасить себя таким обзаром. Текст записки таков: "Аккумулятор и бензин храню дома". Далее следуют нецензурные выражения в адрес негодяев.
В комментариях к посту горожане оценили задумку автора. Однако. хозяина авто предупредили, что украсть могут еще и колеса. А кто-то воров даже пожалел. Мол, бензин сейчас "золотой". Народ на крайние меры идет.
А как вам способ борьбы с автоворами?