В Воронежской области нашли "заколдованное" место для фур

СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-25T07:01:14+03:00

На одном и том же участке трассы перевернулось несколько грузовых машин

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На трассе "Воронеж-Тамбов" нашли заколдованное место для фур. По словам местных жителей, именно на 128 километре большегрузы постоянно улетают в кювет. Видео очередного ДТП попало в Сеть накануне.

Сам автор ролика уже несколько раз видео на этом участке ДТП. Что стало причиной аварии на этот раз, теперь выясняют сотрудники полиции. Возможно, виной всему плохие погодные условия и скользкая трасса.

А как вы считаете, есть в произошедшем мистика или все-таки это просто совпадения?