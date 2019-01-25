В Воронежской области нашли "заколдованное" место для фур
На одном и том же участке трассы перевернулось несколько грузовых машин
Фото: скриншот из видео.
Изменить размер текста:
На трассе "Воронеж-Тамбов" нашли заколдованное место для фур. По словам местных жителей, именно на 128 километре большегрузы постоянно улетают в кювет. Видео очередного ДТП попало в Сеть накануне.
Сам автор ролика уже несколько раз видео на этом участке ДТП. Что стало причиной аварии на этот раз, теперь выясняют сотрудники полиции. Возможно, виной всему плохие погодные условия и скользкая трасса.
А как вы считаете, есть в произошедшем мистика или все-таки это просто совпадения?
ДТП под Воронежем.Автор: Дмитрий Димитров.