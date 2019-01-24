2019-01-24T20:01:20+03:00
Авто

В 2019 году Воронеж ждет реконструкция двух транспортных развязок

Власти надеются, что это немного разгрузит воронежские дороги
Юлия ТЕРНОВА
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24 января губернатор провел совещание по подготовке проектно-сметной документации строительства и реконструкции дорог в Воронеже. Александр Гусев отметил, что дороги областного центра не справляются с пропуском автотранспорта. Глава региона поручил в 2019 году начать работу по реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицыОстужева.

- Развязка позволит разгрузить Железнодорожный район и часть выездов в активно заселяемые пригороды. Реализация проекта должна значительно снизить напряженность ежегодно увеличивающегося движения в этом транспортном узле, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Кроме того, Александр Гусев дал поручение начать реконструкцию дороги, которая берет свое начало от улицы Теплоэнергетиков и тянется до съезда с Острогожской к плотине водохранилища.

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