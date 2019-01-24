2019-01-24T19:42:48+03:00
Недвижимость

Воронежец отсудил у своей УК деньги после падения на лестнице у подъезда

Мужчина получил травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести
Юлия ТЕРНОВА
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60-летний воронежец отсудил деньги у своей управляющей компании за падение около подъезда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина травмировался в октябре, когда вечером возвращался домой. Освещение над входом в подъезд отсутствовало, ступеньки были в плохом состоянии. Даже схватиться при падении было не за что: у входа в дом не предусмотрели поручни. Вред здоровью истца был оценен медиками как вред средней тяжести.

В декабря 2018 года "УК РайДез ЖКХ Железнодорожного района" все же отремонтировала лестницу и установила перила. По результату мирового соглашения с нее взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и судебные расходы в размере 12 тысяч рублей.

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