Воронежцев позвали на песенный флешмоб памяти Высоцкого

СЕГОДНЯ 19:30 2019-01-24T19:30:54+03:00

В день рождения поэта поклонники соберутся у его памятника

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25 января поклонники творчества Владимира Высоцкого отмечают его день рождения. В этом году любимцу публики могло бы исполниться 81. В Воронеже 25 января, в пятницу, собираются почтить память поэта и исполнителя собственных песен. Завтра у памятника Высоцкому, расположенному на улице Карла Маркса, пройдет посвященный его творчеству флешмоб. Собравшиеся будут исполнять под гитару произведения легенды.

Как сообщают в городской администрации, прийти послушать могут все желающие. Начало планируется в 19.00.