2019-01-24T18:32:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина зарезал соседку, перемывавшую косточки его гражданской жене

Пенсионерка заявила, что сожители не подходят друг другу
Юрий КОЗЛОВ
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Квартира, где произошло убийство.Квартира, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя Калача. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В октябре 2018 года гражданские супруги и их соседка выпивали в доме на улице Привокзальной Калача. 64-летняя женщина в определенный момент потеряла чувство меры и начала оскорблять хозяйку. А потом и вовсе заявила, что она и ее гражданский супруг не подходят друг другу. При этом то ли не знала, то ли забыла, что мужчина был судим за умышленное причинение легкого и тяжелого вреда здоровью. Но слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Мужчина взбесился, выхватил нож и воткнул его в спину гостье. Ранение оказалось смертельным.

Сожители попытались скрыть следы преступления. Убитую женщину перенесли к ней во двор. Кроме того, смыли следы крови с пола и мебели и с ножа. Сделала это гражданская супруга. Тем самым она «заработала» уголовное дело по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступления», его расследование еще не закончили.

- Мужчина признал свою вину. Кроме того, наши сотрудники собрали и другие доказательства, в том числе показания его жены, других свидетелей, данные судебных экспертиз. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.

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